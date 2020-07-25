Единомышленницы вызвали скорую помощь, когда та упала. Врачи скорой констатировали гипертонический криз и забрали женщину в больницу Марьиной Горки. Однако Ирину Огородникову не госпитализировали, а отправили домой, пишет Белсат.





Активистки движения написали жалобу на действия врачей Центральной районной больницы в Марьиной Горке. К ним уже приезжали представители руководства больницы, чтобы взять объяснения. Ирина Огородникова с гипертоническим кризом по-прежнему находится на месте голодовки, женщины лечат ее собственными силами.









Три женщины Материнского движения 328 Елена Кузьмина, Алла Берналь и Ирина Огородникова с 16 июля держат голодовку в деревне Остров Пуховичского района. Они требуют пересмотра судебного решения для своих детей, осужденных по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса. Часть 4 предусматривает самое жесткое наказание – до 20 лет заключения) – за изготовление и распространение наркотиков в составе организованной группы. Женщины заявляют, что их дети не являются производителями наркотиков и организаторами наркотрафика, а только наркоманами, и требуют уменьшения заключения.





Голодающие также требуют создания независимой комиссии и встречи с главой государства Александром Лукашенко, чтобы обсудить обстановку, в том числе – проблемы наркомании и наркотиков в Беларуси. Активистки направили заявления о начавшейся голодовке и своих требованиях в соответствующие государственные структуры, однако ответа от чиновников, в том числе местных, они не получили.







