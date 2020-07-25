Трагедия Бангладеш: треть страны ушла под воду
Это самое крупное наводнение с 1988 года.
В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина, пишет moyby.com
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.
13:19 25/07/2020
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