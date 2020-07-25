+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Трагедия Бангладеш: треть страны ушла под воду

Это самое крупное наводнение с 1988 года.

В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина, пишет moyby.com
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]