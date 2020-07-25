Трагедия Бангладеш: треть страны ушла под воду

В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов. Видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post в Facebook.

Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина, пишет moyby.com

Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.



