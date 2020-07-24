Где в Беларуси ограничили зоны купания?

По результатам оценки зон рекреации выдано 30 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 45 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 966 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 15 проб по санитарно-химическим показателям, 47 проб по микробиологическим показателям, сообщает сайт rcheph.by





Фото носит иллюстративный характер





По состоянию на 24.07.2020 территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям внесены местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, предложения:





по ограничению купания детей на 13 зонах рекреации:





Брестская область:





место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район;





центральный пляж озера Луковское Малоритский район;





зона отдыха населения у р.Щара аг.Дарево, Ляховичский район;





Гомельская область:





пляж «Западный» Советского района г. Гомеля;





Гродненская область:





зона отдыха «Пруд у д. Суховляны» ГРУП «Скидельское ЖКХ»;





зона отдыха «Пруд у аг. Луцковляны»;





зона отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в д. Пышки Гродненского района;





зона отдыха (пруд) Слонимского ГУП ЖКХ по пр-ту Независимости в г. Слоним;





Могилевская область:





пляж Печерского водохранилища г. Могилева;





Минск:





пляжи №№ 1, 2, 5 водохранилища «Цнянское»;





пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;





по ограничению купания детей и взрослых на 7 зонах рекреации:





Витебская область:





пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше;





пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше;





Гомельская область:





пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля;





пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля;





пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района;





городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше;





городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше;





по запрету купания на 14 зонах рекреации:





Брестская область:





пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин;





место купания на озере д. Нечатово, Столинский район;





место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район;





место купания на р. Чаква урочище «Салабае» в аг.Рубель, Столинский район;





Гомельская область:





городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи;





Гродненская область:





пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ;





Минская область:





Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района;





Могилевская область:





городской пляж на р. Днепр, г.Могилев;





пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;





пляж озера д. Вильчицы Могилевского района;





пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района;





пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород;





городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов;





Минск:





пляж № 8 водохранилища «Заславское».



