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Где в Беларуси ограничили зоны купания?

Специалисты ограничили купание в 20 зонах отдыха и полностью закрыли 14 пляжей.

По результатам оценки зон рекреации выдано 30 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 45 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 966 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 15 проб по санитарно-химическим показателям, 47 проб по микробиологическим показателям, сообщает сайт rcheph.by

Фото носит иллюстративный характер

По состоянию на 24.07.2020 территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям внесены местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, предложения:

по ограничению купания детей на 13 зонах рекреации:

Брестская область:

место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район;

центральный пляж озера Луковское Малоритский район;

зона отдыха населения у р.Щара аг.Дарево, Ляховичский район;

Гомельская область:

пляж «Западный» Советского района г. Гомеля;

Гродненская область:

зона отдыха «Пруд у д. Суховляны» ГРУП «Скидельское ЖКХ»;

зона отдыха «Пруд у аг. Луцковляны»;

зона отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в д. Пышки Гродненского района;

зона отдыха (пруд) Слонимского ГУП ЖКХ по пр-ту Независимости в г. Слоним;

Могилевская область:

пляж Печерского водохранилища г. Могилева;

Минск:

пляжи №№ 1, 2, 5 водохранилища «Цнянское»;

пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;

по ограничению купания детей и взрослых на 7 зонах рекреации:

Витебская область:

пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше;

пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше;

Гомельская область:

пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля;

пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля;

пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района;

городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше;

городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше;

по запрету купания на 14 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин;

место купания на озере д. Нечатово, Столинский район;

место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район;

место купания на р. Чаква урочище «Салабае» в аг.Рубель, Столинский район;

Гомельская область:

городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи;

Гродненская область:

пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ;

Минская область:

Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района;

Могилевская область:

городской пляж на р. Днепр, г.Могилев;

пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;

пляж озера д. Вильчицы Могилевского района;

пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района;

пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород;

городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов;

Минск:

пляж № 8 водохранилища «Заславское». 
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