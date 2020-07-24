Где в Беларуси ограничили зоны купания?
Специалисты ограничили купание в 20 зонах отдыха и полностью закрыли 14 пляжей.
По результатам оценки зон рекреации выдано 30 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 45 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 966 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 15 проб по санитарно-химическим показателям, 47 проб по микробиологическим показателям, сообщает сайт rcheph.by
Фото носит иллюстративный характер
По состоянию на 24.07.2020 территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов нормативным требованиям внесены местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, предложения:
по ограничению купания детей на 13 зонах рекреации:
Брестская область:
место купания на р. Горынь в п. Речица, Столинский район;
центральный пляж озера Луковское Малоритский район;
зона отдыха населения у р.Щара аг.Дарево, Ляховичский район;
Гомельская область:
пляж «Западный» Советского района г. Гомеля;
Гродненская область:
зона отдыха «Пруд у д. Суховляны» ГРУП «Скидельское ЖКХ»;
зона отдыха «Пруд у аг. Луцковляны»;
зона отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в д. Пышки Гродненского района;
зона отдыха (пруд) Слонимского ГУП ЖКХ по пр-ту Независимости в г. Слоним;
Могилевская область:
пляж Печерского водохранилища г. Могилева;
Минск:
пляжи №№ 1, 2, 5 водохранилища «Цнянское»;
пляж № 1 водохранилища «Комсомольское озеро»;
по ограничению купания детей и взрослых на 7 зонах рекреации:
Витебская область:
пляж р. Днепр по ул. В.Короткевича в г. Орше;
пляж р. Днепр по ул. Г.Семенова в г. Орше;
Гомельская область:
пляж «Озерный» Железнодорожного района г. Гомеля;
пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Центрального района г. Гомеля;
пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района;
городской пляж № 1 по ул. Набережная в г. Добруше;
городской пляж № 2 по ул. Кооперативная в г. Добруше;
по запрету купания на 14 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» г. Столин;
место купания на озере д. Нечатово, Столинский район;
место купания на карьере у дачных участков возле аг. Глинка, Столинский район;
место купания на р. Чаква урочище «Салабае» в аг.Рубель, Столинский район;
Гомельская область:
городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в г. Калинковичи;
Гродненская область:
пруд в г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ;
Минская область:
Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района;
Могилевская область:
городской пляж на р. Днепр, г.Могилев;
пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
пляж озера д. Вильчицы Могилевского района;
пляж на р. Днепр аг. Полыковичи Могилевского района;
пляж на городском озере по ул. Молодежная, г. Славгород;
городской пляж на правобережье р. Днепр, г. Шклов;
Минск:
пляж № 8 водохранилища «Заславское».
11:13 25/07/2020
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