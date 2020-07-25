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В мире из-за пандемии растет спрос на частные острова

Богачи стали проявлять интерес к частным островам. Наиболее популярными направлениями оказались южная часть Тихого океана, Карибы, а также отдаленные части США и Европы.



Богачи стали проявлять интерес к частным островам. С такими запросами стали регулярно обращаться к риелторам. Об этом, в пятницу, 24 июля, рассказывает Financial Times.

При этом продавцы недвижимости утверждают, что стоимость некоторых подходящих для самоизоляции островов, не превышает цены приличного автомобиля.

“Например, у побережья Финляндии есть объект меньше чем за 100 тысяч евро”, — говорится в статье.

По словам риелторов, пандемия заставила людей пересмотреть свои взгляды на капиталовложения.

“Владеть островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди стремятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию”, — считают специалисты.

Одним из самых наиболее часто просматриваемых лотов, как отмечает издание, является остров Маи, на котором расположено 13 гектаров тропических садов. Остров стоит несколько миллионов долларов и позиционируется как идеальное место для побега от инфекции.

Ранее сообщалось, что в США из-за активного распространения коронавируса запросы и продажи бункеров стремительно растутпо всей стране.
Korresponfent.net
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