Через 30 лет пластика в океане станет больше, чем рыбы





По данным исследования, только в 2016 году в океан сбросили около 11 млн т пластиковых отходов. Прогнозы показывают, что к 2040 году этот объем может утроиться до 29 млн т, и, поскольку пластик не разлагается быстро, в водах мировых океанов будет плавать 600 млн т мусора. К 2050 году рыба останется в меньшинстве.





"Мы правда верим, что изменить систему в индивидуальном порядке совершенно невозможно. Поэтому мы концентрируемся на изменении правил игры и пытаемся повлиять на возможности, которые компании предлагают людям. Основное внимание уделяется бизнесу и правительствам, потому что они действительно могут изменить систему", - сказал Роб Опсомер, исполнительный руководитель отдела пластмасс, моды и финансов Фонда Эллен Макартур.





Пластик наносит ущерб морской экосистеме, разрушаясь до микропластика, который проник уже во все уголки Мирового океана, затронув не менее 600 видов животных и рыб. Мусор попадает в желудки рыб, а затем проникает в пищу человека. Меры по сокращению производства пластиковых изделий (вроде соломинок и стаканчиков) мало помогают. Крупные корпорации пытаются отказаться от пластика, но в ближайшие годы это поможет уменьшить утечку пластмассы в океан только на 7%.





Исследователи рекомендуют организовать комплексный подход с круговой экономикой, который переосмыслил бы состояние рынка пластмасс. Такой план требует, чтобы предприятия и корпорации ликвидировали любой ненужный пластик, а не только стаканчики и пакеты. По словам Опсомера, на данный момент 850 организаций одобрили метод круговой экономики, около 20% мировых производителей обязались следовать плану. Тем не менее необходимо больше компаний, чтобы остановить процесс загрязнения океана до 2040 года.





В Фонде Эллен Макартур уверены, что предприятия и правительства должны полностью изменить способы переработки и повторного использования пластика, поменять инфраструктуру для сбора и утилизации уже имеющихся пластиковых отходов, что может обойтись примерно в 30 млрд долларов.