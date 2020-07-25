+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа

Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах, говорится на странице перевозчика в Facebook.


При покупке дополнительного багажа онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.

Если покупать онлайн после приобретения билета, то стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов.

В офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость дополнительного багажа — 50 евро.

Оформить услугу онлайн можно не позднее, чем за 2 часа до вылета.

По 1 августа багаж можно купить по старым правилам.

Перед покупкой услуги «Белавиа» рекомендует подробнее ознакомиться с новыми условиями на сайте авиакомпании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]