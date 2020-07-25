«Белавиа» с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа





При покупке дополнительного багажа онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.





Если покупать онлайн после приобретения билета, то стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов.





В офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость дополнительного багажа — 50 евро.





Оформить услугу онлайн можно не позднее, чем за 2 часа до вылета.





По 1 августа багаж можно купить по старым правилам.





Перед покупкой услуги «Белавиа» рекомендует подробнее ознакомиться с новыми условиями на сайте авиакомпании.