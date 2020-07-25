Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним II заявил, что превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть является "нечестивым оскорблением", а сегодняшний день, когда в Айя-София прошел первый намаз, стал днем скорби для всего христианского мира. Об этом сообщает Euronews.





Патриарх провел особую службу в афинском соборе, во время которой прозвучал гимн Деве Марии; полагают, что это пение было впервые исполнено в 626 году, чтобы поблагодарить Богородицу за защиту Константинополя во время османской осады.





Церковные колокола 24 июля звонили в трауре по всей Греции, а национальные флаги были приспущены наполовину.







