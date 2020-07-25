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В оршанской гостинице в шахту лифта провалился мужчина

Травмы получил 55-летний мужчина, 22 июля упавший в шахту лифта гостиницы в гостинице «Орша».



ЧП произошло во время работ по обслуживанию лифта: аварийный электромеханик лифтовой аварийной службы, работавший на втором этаже трехэтажного здания гостиницы упал в шахту лифта. Спасатели обнаружили пострадавшего на полу шахты, он был в сознании.

При помощи спасательных веревок пострадавшего вытащили из шахты лифта на первый этаж, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у него различные травмы и госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщается МЧС.
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