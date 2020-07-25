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Евросоюз принял правила трансграничных путешествий в коронавирусную эру

Совет Европейского союза 24 июля принял перечень правил для всех видов трансграничных поездок в "эру COVID-19". Об этом сообщает сайт совета.



"Основные правила гигиены и инфекционного контроля применяются ко всем трансграничным услугам коллективных пассажирских транспортных перевозок независимо от положений, действующих в месте отправления или пункте назначения", – отмечается в документе.

Ключевые нормы, которые являются едиными и обязательными для применения во всех странах Евросоюза, предусматривают:

– физическое дистанцирование и использование масок во всех видах транспорта;

– широкое использование цифровых билетов и бесконтактных проверок билетов;

– соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств;

– сведение к минимуму контактов между персоналом и пассажирами.

С 1 июля Европейский союз начал снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше. Беларусь в число таких стран не вошла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 
"Белорусский партизан"
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