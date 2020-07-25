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Ситуация в мире: заражены 15 676 604 человека

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 230 тысяч.

 Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.


Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных более четырех миллионов). На второй строчке находится Бразилия (2,28 миллиона человек), Индия (1,28 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (799 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (421,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились , Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

24 июля в мире был зафиксирован рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа у 284 тысяч человек в мире был подтвержден вирус.
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