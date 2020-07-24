Эти организации входят в группу компаний «БелХард».

Как отмечается в сообщении ОАЦ, «в случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении её действия».





Игорь Мамоненко п Директор группы компаний «БелХард» ояснил ситуацию tut.by.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash





— Примерно год назад ужесточились требования к лицензиарам. В качестве требования была закупка специализированного оборудования, которое позволяет повысить качество работы лаборатории или программного обеспечения, — пояснил он. — По ценам это порядка 100 тысяч долларов. Некоторые фирмы пошли на такие затраты. Но чтобы отбить 100 тысяч долларов, надо продать на два миллиона. У нас, к сожалению, таких объемов на белорусском рынке нет. И мы приняли решение, что это для нас будет нерентабельно.

На вопрос, значит ли это, что в компании не будут предоставляться услуги по защите информации, Игорь Мамоненко ответил, что у "«БелХард» 40 направлений деятельности. Одно из направлений закроется".



