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ОАЦ приостановил действие лицензий «БелХард» на услуги по защите информации

Оперативно-аналитический центр на полгода приостановил действие специальных разрешений, позволяющих осуществлять техническую и криптографическую защиту информации, выданных «БелХард Групп» и «БелХард Девелопмент».

Эти организации входят в группу компаний «БелХард».
Как отмечается в сообщении ОАЦ, «в случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении её действия».

Директор группы компаний «БелХард» Игорь Мамоненко пояснил ситуацию tut.by.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

— Примерно год назад ужесточились требования к лицензиарам. В качестве требования была закупка специализированного оборудования, которое позволяет повысить качество работы лаборатории или программного обеспечения, — пояснил он. — По ценам это порядка 100 тысяч долларов. Некоторые фирмы пошли на такие затраты. Но чтобы отбить 100 тысяч долларов, надо продать на два миллиона. У нас, к сожалению, таких объемов на белорусском рынке нет. И мы приняли решение, что это для нас будет нерентабельно.


Читать полностью:  https://42.tut.by/693909
На вопрос, значит ли это, что в компании не будут предоставляться услуги по защите информации, Игорь Мамоненко ответил, что у "«БелХард» 40 направлений деятельности. Одно из направлений закроется".
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