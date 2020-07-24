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Штаб Бабарико подал заявление на тексты пропагандиста президентской газеты Муковозчика

Штаб Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ЦИК и Мининформ на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня» и разжигают социальную и политическую рознь, сообщает твиттер штаба Бабарико.
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Мария просит провести проверку текстов на предмет нарушения уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства.

В заявлении говорится, что в текстах Муковозчика, агитирующих против кандидата Светланы Тихановской, «допускаются оскорбительные сравнения, клевета и оскорбления» как в отношении сторонников Светланы и лично Колесниковой. 

«Светлана Тихановская призывает к голосованию на выборах 9.08.2020 г. и к принятию всех законных мер для обеспечения честных выборов, а Муковозчик А.Н. практически ежедневно пытается запугать сторонников Светланы Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть и сравнивая предложенный символ сторонников честных выборов с вырезанной на груди красной звездой и житом на вспоротом животе».

В заявлении говорится, что тексты Муковозчика неадекватные и носят преступный характер, что совершенно очевидно всем. Заявитель просит государственные органы провести проверку на предмет наличия в действиях Муковозчика и издания нарушения уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства и отреагировать.
Источник: the-village.me
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