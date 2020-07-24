Официально: еще 5 человек вчера умерли от короновируса
Минздрав опубликовал статистику по ситуации CОVID-19 в Беларуси
На утро 24 июля в Беларуси официально зафиксировано 66.846 случаев заражения коронавирусом (+158 за сутки)
Минздрав признал смерть 524 человек (+5 за сутки). Сколько их на самом деле, скорее всего, мы не узнаем. Но раньше врачи говорили, что официальную статистику надо умножать на 5-6. Как обстоят дела сейчас, сказать сложно.
Выздоровели и выписаны 59.755 пациентов.
Всего проведено 1.230.684 тестов (+10.979 за сутки).
"Белорусский партизан"
14:36 24/07/2020
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