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Думали - пропал в грибах. Оказалось - убили.

13 июля в оперативно-дежурную службу Петриковского РОВД с заявлением об исчезновении мужчины обратилась председатель Колковского сельского совета.

Она рассказала, что более двух недель не видно 61-летнего местного жителя. У мужчины нет семьи, с близкими родственниками особо не общался. Занимался сезонным сбором грибов, которые затем сдавал в приемный пункт. Любил выпить.

Оперативники уголовного розыска РОВД выяснили, что пропавшего сельчанина местные жители потеряли из виду давно - до 29 июня его неоднократно видели в центре населенного пункта, а грибники встречали в лесу. Заготовители лесных даров подтвердили, что у них он тоже давно не появлялся. Куда-либо уехать не планировал. 

Следственно-оперативной группой был проверен дом, где проживал мужчина, никаких явных следов, указывающих на насильственную смерть, обнаружено не было. 

На тот момент одной из основных версий стала самая очевидная – потерялся либо стало плохо в лесу. Предпринятые поисковые мероприятия в лесном массиве вблизи деревни Колки результата не дали. Несмотря на это, сотрудники УР продолжали работу с местными жителями, с которыми общался без вести пропавший. 

Выяснилось, что мужчина бывал в компании 58-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. 22 июля правоохранители проверили его домовладение и на участке рядом с домом обнаружили свежевырытую яму, прикрытую ковром. В ней и  обнаружили тело пропавшего мужчины.

Наверное, хозяин ожидал такого исхода: отпираться не стал и признался, что вечером 2 июля действительно выпивал с пропавшим. Возникла ссора, в которой владелец дома и схватился за нож, нанеся смертельное ранение. Тогда он и решил спрятать тело, думая, что мужчину никто искать не будет, сообщает МВД. 
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