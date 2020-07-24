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"Мы саправимся и без вас" Вадим Прокопьев свой новый ролик посвятил Ермошиной

Ресторатор-эмигрант Вадим Прокопьев выложил на YouTube новый видеоролик.

На этот раз он обращается к главе ЦИК Лидии Ермошиной. 

"Вы любите его (главу Беларуси - при. БП) как мужчину. Вы одеваетесь для него, меняете прическу для него, танцуете на официальных банкетах для него. Вы похожа на героиню прославленной истории со следователем прокуратуры, которая влюбилась в известного рецидивиста. Если помните, она сделала для него всё". 

Он считает, что из-за этого белорусы оказались заложниками: "97% людей Беларуси не могут быть заложниками вашей безответной любви". 

Прокопьев уверен, что 9 августа Центризбирком сообщит, что за Александра Лукашенко проголосовали 76%. Такую цифру недавно называли официальные СМИ со ссылкой на якобы социологический опрос провластного центра Ecoom. 

"Мы справимся без вас", — заканчивает Прокопьев своё обращение.
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