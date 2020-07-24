На этот раз он обращается к главе ЦИК Лидии Ермошиной.





"Вы любите его (главу Беларуси - при. БП) как мужчину. Вы одеваетесь для него, меняете прическу для него, танцуете на официальных банкетах для него. Вы похожа на героиню прославленной истории со следователем прокуратуры, которая влюбилась в известного рецидивиста. Если помните, она сделала для него всё".





Он считает, что из-за этого белорусы оказались заложниками: "97% людей Беларуси не могут быть заложниками вашей безответной любви".





Прокопьев уверен, что 9 августа Центризбирком сообщит, что за Александра Лукашенко проголосовали 76%. Такую цифру недавно называли официальные СМИ со ссылкой на якобы социологический опрос провластного центра Ecoom.





"Мы справимся без вас", — заканчивает Прокопьев своё обращение.







