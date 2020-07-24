Помните? Он тогда на линейке внезапно прокричал в микрофон о том, как все ждут перемен после 9 августа – и верят, что после этого дня во власти не останется «подлых» людей.





«Жыве Беларусь!» – такими словами закончился спич Римашевского, после чего парню зааплодировали, напоминает kyky.org





Сергей Тихановский, а еще сказал, что не меньше такого процента она наберет на выборах. А на днях он подарил кандидату в президенты Светлане Тихановской букет из 51 розы - Влад объяснил это тем, что на тот момент именно столько дней находился в тюрьме ее муж, известный блогер, а еще сказал, что не меньше такого процента она наберет на выборах.





И вот накануне еще один смелый поступок - на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к силовикам.





В ролике Владислав говорит, что беларусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы.





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