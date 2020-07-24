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Щучинцы в Немане поймали огромного сома весом 40 килограмм

Щучинцы Сергей Кузьменков и его друг Кирилл Шашко на Немане возле деревни Заборье поймали огромного сома весом 40 килограмм, сообщает газета «Дзянніца».
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Поймать такую большую рыбу Сергей не планировал. В тот день он и его друг охотился на щуку. На рыбалку взял обычную спиннинговую снасть.

Когда большая рыба клюнула, Сергей понял, что это явно не щука. Сом начал «водить» лодку по течению реки, однако рыбаки все же смогли подтянуть рыбу ближе к берегу, но там вытащить ее тоже не удалось.

На противоположном берегу рыбаков ожидал отец Кирилла Шашко — Михаил. Увидев, что мужчины с трудом пытаются вытащить улов — направился к ним вплавь. Даже втроем тащить было сложно. Сом залег на дно и не давался в руки.

Схватка длилась более 40 минут. Такой крупный экземпляр рыбакам попался впервые. Взвесили: сом затянул на 40 килограмм.

— Мы, когда увидели его, были впечатлены, — признается Сергей. — Даже не знали, что такие экземпляры в Немане водятся. Втроем еле вытянули!

Сома-гиганта рыбаки разделили, часть огромной рыбы разошлась по знакомым.
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