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Хотела очистить карму и снять порчу: девушка заплатила аферистке более 35 тысяч рублей и даже продала машину

Мошенница просила, чтобы девушка удаляла переписку и никому не рассказывала об их общении.


Девушка из Вороново заплатила аферистке более 35 тысяч рублей, чтобы очистить карму и снять порчу. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Подробности произошедшего рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Девушка нашла профиль мошенницы в Instagram и отправила фото своей семьи. Гадалка увидела на одном из снимков автомобиль и сказала, что он проклят. Она посоветовала 33-летней девушке его «очистить». Но девушка сказала, что у нее нет денег. Тогда мошенница предложила продать авто, а деньги отправить ей. Потерпевшая так и поступила.

К слову, мошенница просила, чтобы молодая девушка удаляла все переписку и вообще никому не рассказывала, что общается с гадалкой. Если кто-то узнает, то желаемого эффекта не будет.


Девушка до последнего момента не планировала и не хотела обращаться в милицию. Но когда о происходящем узнал ее муж, то он сразу понял, что супруга стала жертвой аферистки.

Удалось установить, что с февраля по май девушка успела перечислить гадалке более 35 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.
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