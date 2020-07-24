Подробности произошедшего рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Девушка нашла профиль мошенницы в Instagram и отправила фото своей семьи. Гадалка увидела на одном из снимков автомобиль и сказала, что он проклят. Она посоветовала 33-летней девушке его «очистить». Но девушка сказала, что у нее нет денег. Тогда мошенница предложила продать авто, а деньги отправить ей. Потерпевшая так и поступила.

К слову, мошенница просила, чтобы молодая девушка удаляла все переписку и вообще никому не рассказывала, что общается с гадалкой. Если кто-то узнает, то желаемого эффекта не будет.









Девушка до последнего момента не планировала и не хотела обращаться в милицию. Но когда о происходящем узнал ее муж, то он сразу понял, что супруга стала жертвой аферистки.





Удалось установить, что с февраля по май девушка успела перечислить гадалке более 35 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело.