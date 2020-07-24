Сообщается, что задержали управленца еще 8 июля в Гродно в момент получения крупной денежной суммы «за благоприятное решение вопросов»

- Подозреваемый Куликовский был задержан с поличным в машине индивидуального предпринимателя. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело за получение взятки, он находится под стражей, - уточнили в пресс-службе.

На данный момент, идет следствие, правоохранители считают, что руководитель может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. СК известно, что незаконные вознаграждения он получал начиная с 2015-го года, известны несколько эпизодов.





Дело расследует ГУ по расследованию преступлений в сфере оргпрестпности и коррупции центрального аппарата СК Беларуси.