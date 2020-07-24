







Смертельная авария на автомобильной магистрали М6 произошла ночью в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram МВД.





В страшное ДТП под Скиделем ночью попали легковой «Мерседес» и фура. После столкновения от легковушки ничего не осталось - у фуры оторвало кабину.





- Столкновение двух транспортных средств на трассе произошло около 03.00 часов. По предварительной информации, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом, от столкновения иномарка загорелась, - прокомментировали в пресс-службе.



