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В аварии под Скиделем погибли трое - выжила одна девушка, она в реанимации

Водитель Mercedes ночью выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с фурой. От удара иномарка загорелась.



Смертельная авария на автомобильной магистрали М6 произошла ночью в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram МВД.

В страшное ДТП под Скиделем ночью попали легковой «Мерседес» и фура. После столкновения от легковушки ничего не осталось - у фуры оторвало кабину.

- Столкновение двух транспортных средств на трассе произошло около 03.00 часов. По предварительной информации, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом, от столкновения иномарка загорелась, - прокомментировали в пресс-службе.


Уточняется, что в момент ДТП в салоне легкового авто были четыре человека: водитель и двое пассажиров погибли на месте аварии, выжила только одна пассажир-девушка, ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте ДТП работали следователи, спасатели и врачи. ГАИ обеспечивает безопасный проезд транспорта на данном участке, пишет "Комсомольская правда".
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