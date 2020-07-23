Осенью - вторая волна коронавируса. Пять советов вирусолога

Как подготовить свой иммунитет ко встрече с незримым врагом, рассказал известный вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.





– Все говорят про вторую волну коронавируса, но дело в том, что первая еще не закончилась, у нас регистрируется 5-6 тысяч новых заболеваний в день, – говорит вирусолог Виталий Зверев.





– Коронавирус есть, он никуда не делся, осенью будет просто подъем всех респираторных заболеваний – и коронавируса в том числе. Вирусолог обращает внимание, что и обычный грипп может иметь тяжелые последствия, поэтому имеет смысл сделать прививку. Она не защитит от болезни на 100%, но убережет от серьезных последствий. По мнению вирусолога, можно сделать прививку от бактериальной пневмонии. Сам доктор биологических наук, академик РАН ее, кстати, делает. При ковиде организм ослаблен, и к вирусной пневмонии легко может прибавиться бактериальная, когда его атакуют собственные патогенные бактерии.





– Тем, у кого есть хронические заболевания, пока есть время, надо серьезно заняться своим здоровьем, – продолжает перечислять советы вирусолог. – Например, если имеется сахарный диабет, то нужно поработать с уровнем сахара. Когда нет никакой «хроники», заболевание обычно протекает легче. Чистый воздух, свежие фрукты и овощи, физически активный образ жизни — ничего лучше, по словам вирусолога, для укрепления иммунитета еще не придумали. Виталий Зверев не советует надеяться на новую вакцину: ее эффективность еще не доказана, на это потребуются годы. Ожидать всплеска инфекции можно уже в конце сентября-начале октября. В этот период традиционно увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом.



