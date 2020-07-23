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Новая маскировка: распространяют вирусы через смартфоны, замаскированные под сериалы Netflix

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой "маскировке", которую злоумышленники используют для распространения вредоносных программ.

С начала года "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 22 тыс. попыток заражения компьютеров и смартфонов опасными файлами, в названии которых фигурировало название популярного стримингового сервиса.

В качестве приманки также используются названия таких популярных сериалов Netflix, как "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый — хит сезона" и других.


Специалисты рекомендуют не скачивать файлы с неофициальных ресурсов и заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения.
interfax.by
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