С начала года "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 22 тыс. попыток заражения компьютеров и смартфонов опасными файлами, в названии которых фигурировало название популярного стримингового сервиса.





В качестве приманки также используются названия таких популярных сериалов Netflix, как "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый — хит сезона" и других.









Специалисты рекомендуют не скачивать файлы с неофициальных ресурсов и заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения.



