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Союз журналистов России предупредил и ответил на угрозу Лукашенко выдворять иностранные СМИ

Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации. Об этом «Газете.Ru» заявил глава организации Владимир Соловьев.

Один из высланных из Беларуси. Корреспондент НТВ Павел Селин показывает свой паспорт с отметкой о депортации из окна вагона перед отъездом из Минска вечером 28 июня 2003 года. Фото: bymedia.net

«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями. Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — сказал он.

Соловьев добавил, что не замечает в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси призывов к массовым беспорядкам.

«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, – все это могут оценить юристы», — пояснил глава СЖР.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выслать из страны представителей иностранных СМИ. «BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам!», — сказал он на совещании с экономическим блоком страны.
gazeta.ru
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