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Виктор Чайчиц призвал коллег "не поддаваться на провокации", но не уточнил откуда ждать негатив

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц выступил с обращением к коллегам. Он предостерег адвокатов от заявлений, что "плохо работает вся система", если нарушение допустил кто-то из сотрудников правоохранительных органов.

Глава коллегии призвал их "не поддаваться на провокации".

101 адвокат подписал обращение на имя Чайчица, в котором сообщается, что в Беларуси нарушается право на защиту. Адвокаты говорят, что не могут попасть к клиентам. Причем эта проблема обострилась во время избирательной кампании и массовых задержаний.

Виктор Чайчиц / sb.by

Председатель коллегии Виктор Чайчиц в комментарии TUT.by сообщил, что он обращался для решения этой проблемы от имени коллегии в Комитет государственной безопасности и к начальнику ГУВД Мингорисполкома. Однако, как узнали журналисты, ни в ЦИП, ни в ИВС на Окрестина адвокаты по-прежнему попасть не могут. Недопуск защитников там объясняют коронавирусом.

Чайчиц в обращении к коллегам рассказал, что направил генеральному прокурору и председателю Следственного комитета обращения с просьбой ограничить такую меру, как заключение под стражу, в связи с пандемией коронавируса. 

Вместе с тем председатель Коллегии предостерег адвокатов: "Возможно, некоторые адвокаты намерены оставить адвокатуру, поэтому позволяют себе вести себя непрофессионально, не задумываясь о том, что их поступки негативно скажутся на имидже коллег и адвокатуре в целом. В связи с этим просим вас не поддаваться на провокации, не следовать их примеру и в любой ситуации действовать в соответствии с законом и правилами профессиональной этики адвоката".

Также Чайчиц заявил, что адвокатам "недопустимо заявлять, например, о том, что если кто-то из сотрудников правоохранительных органов допустил нарушение, то плохо работает "вся система".

Кстати, в 2011 году ряд адвокатов, защищавших участников Площади-2010, был лишен лицензий, пишет euroradio.fm
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