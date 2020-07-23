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Караник VS Ермошина

Центризбирком ограничил количество наблюдателей под предлогом «сложной эпидемиологической ситуации». Но…

В качестве обоснования Лидия Ермошина использовала данные Министерства здравоохранения, согласно которым около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине.

Минздрав, в свою очередь, пояснил:

– Озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа – граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

То есть значительную часть из 41 тысячи (скорее всего, больше половины) составляют контакты второго уровня, которым сейчас даже карантин не прописан.

А ближе к вечеру министр здравоохранения Владимир Караник де-факто опроверг тезис о «сложной эпидемиологической ситуации», назвав её «стабильной». По его словам, число инфицированных снижается, количество больных пневмониями – тоже.

"Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов",  - заявил Владимир Караник

Так или иначе, едва ли люди из «группы риска» начнут массово осуществлять контроль за выборами. В крайнем случае, у наблюдателей можно было потребовать справку, что они в списках «коронавирусных» не значатся. Но вместо этого Центризбирком просто отсекает огромное количество желающих проследить за процессом. Потому как есть что скрывать.


…И, кстати, если у нас эпидемиологическая ситуация всё-таки «сложная», то нужно не наблюдателей сокращать, а выборы переносить.
Источник: gazetaby.com
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