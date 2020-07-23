Беларусь хочет отправить в космос своего космонавта. Кто им будет?

По его словам, страна должна заниматься расширением собственного присутствия в космосе. Тем более, что в январе этого года в ходе переговоров с Роскосмосом была достигнута договоренность о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.





"Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются", - цитирует главу НАН БелТА.





Кто потенциальный космонавт?

В настоящее время в академии наук составлен список ученых, которые представляют Институт радиобиологии, Центральный ботанический сад, НПЦ по биоресурсам, Институт физиологии. Теперь в планах отправить этих ученых в российский центр подготовки космонавтов.





"Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные белорусские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов", - рассказал Гусаков.





В настоящее время с российскими партнерами обсуждается прохождение медицинского обследования белорусских специалистов, чтобы они могли быть допущены к подготовке в качестве космонавтов-исследователей.





После того, как будут сняты все ограничения, вызванные пандемией коронавируса, белорусская делегация посетит ЦПК. В планах у наших ученых стоит участие в наземных экспериментах с использованием научных разработок белорусских ученых.





"Большой вклад в развитие космонавтики в СССР и России вносили и вносят белорусы, работая конструкторами, техническими инженерами, учеными и руководителями организаций и предприятий", - констатировал Владимир Гусаков.





В космосе уже побывали уроженцы Беларуси Петр Климук и Владимир Коваленок, которые совершили свои полеты во времена СССР. В XXI веке в космос отправился еще один белорус с российским паспортом - Олег Новицкий.



