25 июля планируется прибытие техники в Минск. Движение перекрываться не будет.





26 июля с 19.00 до 22.00 планируется репетиция у Дворца Спорта. Движение техники запланировано с 18.00 по маршруту: г.п. Колодищи – МКАД – проспект Победителей – Дворец Спорта. Возвращение техники – тем же маршрутом. Движение автомобильного транспорта на указанном маршруте будет ограничено.





1 августа после завершения праздничных мероприятий в столице планируется возращение личного состава и техники в пункты постоянной дислокации. Информация о времени и маршрутах движения в этот день будет размещена дополнительно, сообщили в Минобороны.









ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.





Для жителей и гостей Минска 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца Спорта будут организованы праздничные мероприятия с участием военнослужащих сил специальных операций. 2 августа праздничные мероприятия пройдут во всех соединениях и воинских частях ССО: в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.