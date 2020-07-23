+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Десантники готовятся: в воскресенье в Минске ограничат движение транспорта

Движение транспорта в Минске будет ограничиваться 26 июля и 2 августа из-за прохождения военной и специальной техники по автодорогам общего пользования во время репетиции и празднования 90-летия ВДВ, сообщили в Минобороны.

25 июля планируется прибытие техники в Минск. Движение перекрываться не будет.

26 июля с 19.00 до 22.00 планируется репетиция у Дворца Спорта. Движение техники запланировано с 18.00 по маршруту: г.п. Колодищи – МКАД – проспект Победителей – Дворец Спорта. Возвращение техники – тем же маршрутом. Движение автомобильного транспорта на указанном маршруте будет ограничено.

1 августа после завершения праздничных мероприятий в столице планируется возращение личного состава и техники в пункты постоянной дислокации. Информация о времени и маршрутах движения в этот день будет размещена дополнительно, сообщили в Минобороны.


ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Для жителей и гостей Минска 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца Спорта будут организованы праздничные мероприятия с участием военнослужащих сил специальных операций. 2 августа праздничные мероприятия пройдут во всех соединениях и воинских частях ССО: в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]