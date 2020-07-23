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Сталинизму нет: СИЗО должен быть гостиницей, а не тюрьмой!

Пока Виктор и Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский и многие другие проводят эти приятные летние деньки, гуляя по кругу в темных коридорах СИЗО, вдруг подумалось: а ведь они не должны нести никакого наказания, их вина еще не установлена судом.

Сталинизму нет: СИЗО должен быть гостиницей, а не тюрьмой!
СИЗО – это следственный изолятор. То есть во время следствия там изолируют тех людей, которых правоохранители подозревают или обвиняют в преступлении. Но несмотря на подозрения, до того момента, пока не будет вынесен вердикт суда, человек является де-юре невиновным.

Зачем изолировать невиновных?


Это оправданно, если человека подозревают в убийстве или изнасиловании – лучше такого закрыть поскорее, чтобы он еще кого-нибудь не порешил. Если же преступление не связано с членовредительством, то арест оправдывается следующим: чтобы не сбежал, не уничтожил улики либо не повлиял на свидетелей.

Давайте достигать целей наименьшим злом


Для вышеописанных задач сгодилась бы не тюрьма, а закрытая гостиница с ограниченным интернет-доступом. Но зато с цветущим внутренним двориком и площадкой для баскетбола. С удобной кроватью и чистым светлым воздухом в номере. С возможностью смотреть ролики на ютюбе и заказать пиццу в номер.

Неужели следователю проще работать над делом, когда обвиняемый находится в тяжелых бытовых условиях, ограничен в своем внешнем виде и способе проведения дня? 

Какая разница, где он посидел – на подоконнике, полу или кровати? Ведь он еще НЕ виновен - он обычный гражданин, который, порой, ошибочно, оказался за решеткой!

А если он не побреется, задумав отрастить модную бородку, – это настолько смутит следователя, что тот забудет о всех найденных уликах?

На каком основании человека превращают в солдата, заставляя его вскакивать по первому приказу и выполнять надуманные правила? А за неповиновение сажают на голые доски в сыром подвале. Есть ли в этом здравый смысл?

Зачем наказывать до установления вины?


Как показывает нам новейшая белорусская история, следствие может тянуться и год, и более. Но в результате может оказаться, что человек невиновен. Например, предприниматель Виктор Прокопеня провел в СИЗО 9 месяцев, после чего обвинения с него были сняты. То есть фактически он отсидел срок в тюрьме, не совершив преступления.

Ваши подозрения – ваши проблемы


В былые времена практически во всех странах мира была узаконена пытка во время судебного процесса. Даже уважаемые европейские правоведы говорили: «Ну нам же нужно узнать правду, без дыбы он ничего не скажет!» Мишель Монтень в ответ на это уже в 16 веке писал: «Чем он ответственен за ваше незнание?»

То есть, если полиция и судьи чего-то не знают, то это их проблемы. Почему обвиняемый должен из-за этого страдать? То же самое можно сказать современным следственным органам: узнавайте правду так, чтобы это минимально мешало жить другим людям.

Но ведь суд все равно не оправдает…


Я обсудила все эти мысли с правозащитником Андреем Бондаренко. Он мне ответил, что в нашей стране практически не выносятся оправдательные приговоры – их доля меньше процента. То есть история с Прокопеней – скорее исключение. А потому к обвиняемым все относятся как к преступникам, «приговор которых не за горами и сомнению не подлежит».

Их держат за преступников правоохранители, помещая в учреждения системы исполнения наказания. Их держит за преступников администрация следственных изоляторов, прописывая строгие правила поведения и жестоко наказывая за нарушения. 

Их держит за преступников само государство, лишая многих прав, например, участвовать в голосовании. И даже государственное телевидение в своих сюжетах открыто называет их преступниками, рассказывая подробности якобы совершенных злодеяний. 


При этом следствие не устанавливает истину по делу, а ищет доказательства вины подозреваемого, то есть изначально носит обвинительный уклон. Исключения есть, но весьма редки, например, расследования ДТП.


А как же презумпция невиновности?


В заключении хочется просто процитировать статью 26 Конституции Республики Беларусь:

«Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность».
Анастасия Гурина, Ежедневник
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