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Исход: белорусы массово оформляют вид на жительство в Польше

По численности среди иностранцев, проживающих в этой стране, мы тоже вторые.

Исход: белорусы массово оформляют вид на жительство в Польше
За первые пять месяцев этого года количество заявлений на легализацию проживания в Польше иностранцев превысило годовой показатель 2015 года. Но в мае впервые за последние восемь месяцев их было подано менее 20 тысяч (19,5 тыс.), и это первое в этом году снижение к предыдущему месяцу, говорится в отчете польского Управления по делам иностранцев за январь-май 2020 года.

Как отмечается, 71% всех поданных заявок (79 тысяч) поступило от граждан Украины. Далее следуют граждане Грузии (5,5 тыс., 5%), Беларуси (4,6 тыс., 4%), Индии (2,5 тыс., 2%) и Молдовы (2,5 тыс., 2%). Самым популярным из запросов был временный вид на жительство (на него претендовали 94% иностранцев), а основной причиной подачи заявки называлась работа (75%).

Не все заявки были удовлетворены, и по положительным решениям белорусы обошли грузин. По словам пресс-секретаря Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка, который оперирует пока не опубликованной на официальном сайте ведомства отчетностью за июнь, в первой половине 2020 года число иностранцев в Польше выросло на 27 тысяч человек. 


Большинство получивших разрешение на проживания составили украинцы (21,8 тыс. человек), далее следуют белорусы (2,4 тыс. человек) и грузины (1,5 тыс. человек).

Согласно отчету Управления, действительные виды на жительство в Польше на 1 июня 2020 года имели 447 тыс. человек, включая 263 тысяч получивших разрешение на временное пребывание, 81 тысячу – на постоянное проживание и 81 тысячу — с документами, подтверждающими право проживания гражданам Евросоюза. 

Самые многочисленные группы составляли граждане Украины (233 тыс., 52%), Беларуси (27 тыс., 6%), Германии (21 тыс., 5%), России (13 тыс., 3%), Вьетнама (12 тыс., 3%), Индии (10 тыс., 2%), Италии (8,5 тыс., 2%), Китая (8,3 тыс., 2%), Грузии (6,8 тыс., 2%) и Великобритании (6,3 тыс., 1%).
Источник: zautra.by
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