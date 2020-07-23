



"Аршанская газета" сообщает, что в районе "выявление новых случаев коронавирусной инфекции снизилось и находится на уровне апреля". Отмечается снижение количества пневмоний. Опять же цифры не называются. Известно, что по состоянию на 21 июля в Оршанском районе было проведено 14,5 тысячи тестов на коронавирус и более 3400 экспресс-тестов. Выздоровели и выписаны из больниц 1583 человека. В районе живет около полутора сотен тысяч человек. Получается, что, если верить официальной статистике, переболел каждый сотый. При этом неизвестно, сколько человек там ещё болеет и сколько умерло, передает "Еврорадио"





В Полоцке и Полоцком районе было зарегистрировано 836 случаев заражения коронавирусом. Поправились 637 человек, на амбулаторном лечении находится 134 человека. Проходит лечение 51 пациент с пневмонией (36 из них старше 65 лет), 6 из них — в тяжёлом состоянии, пишет "Полацкі веснік". Отмечается, что за неделю случаи пневмоний снизились на 24%.





Накануне о ситуации с коронавирусом в регионах высказался министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По его словам, она "везде управляемая", фиксируется "стабильное снижение числа больных". При этом 22 июля в нашей стране вновь увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом.