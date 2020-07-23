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Суд признал 57-летнего жителя Могилева виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. 83-летнему пенсионеру он нанес не менее 16 ударов руками, ногами, ножом и другим предметом. Его 47-летней дочери-инвалиду — не менее 14 ударов руками и ножом.





Мужчина получил 25 лет колонии в условиях усиленного режима. Его также будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.





Суд также постановил взыскать с него 60 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей — родственницы убитых.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.









Напомним, убийство произошло вечером 24 января этого года. 57-летний житель Могилева шел к родным в агрогородке Буйничи, но был пьян и ошибся адресом. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец ушел, но тот до смерти избил пенсионера и его дочь-инвалида руками, ногами и ножом.





После этого он выбежал на дорогу, остановил машину и попросил вызвать милицию. Выяснилось, что мужчина пил весь день, в том числе на могиле матери. Экспертиза показала, что, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, он понимал, что делает, и осознавал последствия своих действий.





Свою вину он признал полностью.