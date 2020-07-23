В ВОЗ рассказали, когда начнут вакцинировать людей от коронавируса





О том, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции может начнется не раньше 2021 года, написало ТАСС со ссылкой на Майкла Райна, директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения.





Представитель Всемирно организации заявил, что на данный момент некоторыми потенциальными вакцинами уже достигнута третья фаза испытаний - демонстрируются хорошие результаты. Однако использование вакцины от «ковида» начнется в мире не раньше 2021-го года.





- Необходимо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время. И, если говорить реалистично, в следующем году (Прим.: 2021-ый) наступит время, когда людей начнут массово вакцинировать, - уточнил представитель ВОЗ.



