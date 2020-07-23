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В ВОЗ рассказали, когда начнут вакцинировать людей от коронавируса

До начала массовой вакцинации остается по меньшей мере 5 месяцев.


О том, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции может начнется не раньше 2021 года, написало ТАСС со ссылкой на Майкла Райна, директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения.

Представитель Всемирно организации заявил, что на данный момент некоторыми потенциальными вакцинами уже достигнута третья фаза испытаний - демонстрируются хорошие результаты. Однако использование вакцины от «ковида» начнется в мире не раньше 2021-го года.

- Необходимо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время. И, если говорить реалистично, в следующем году (Прим.: 2021-ый) наступит время, когда людей начнут массово вакцинировать, - уточнил представитель ВОЗ.

Еще в ВОЗ сосредоточены на том, чтобы при появлении вакцины от коронавируса была обеспечена ее доступность для всех людей и государств независимо от их уровня доходов.
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