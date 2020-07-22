Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Государственный пограничный комитет Беларуси проинформировал о продлении Литвой срока ограничений при пересечении границы.
Литовская сторона сообщила о продлении срока ранее установленных ограничений при пересечении границы в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, пишет belnovosti.by
Перечень категорий граждан, которым разрешен въезд в Литву, определен постановлением литовского правительства.
В Госпогранкомитете отмечают, что консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипучреждениях Литвы на территории Беларуси.
В ведомстве пояснили, что пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными международными пунктами пропуска.
В частности, в ГПК указываются следующие ПП: Мядининкай" – "Каменный Лог", "Райгардас" – "Привалка", "Шальчининкай" - "Бенякони" (с белорусской стороны).
Среди железнодорожных пунктов пропуска ограничения присутствуют на железнодорожной станции Вильнюс, "Стасилос" - "Бенякони" и "Кена" - "Гудогай" (с белорусской стороны).
Помимо этого, не осуществляется пропуск лиц и транспортных средств сопредельной стороной на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска "Видзы".
20:25 22/07/2020
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