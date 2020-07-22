Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в «белый список»? Близка ли к этому Беларусь, статистика которой в последние недели демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости СOVID-19? TUT.BY пытался разобраться

Какие критерии нужно выполнить?

С 1 июля Совет ЕС снял ограничения на въезд для граждан 15 государств, среди них — Алжир, Грузия, Япония, Канада, Черногория, Марокко, Сербия, Таиланд, Южная Корея, Тунис, Уругвай и другие.





В своей рекомендации от 30 июня он предложил критерии, которым должна соответствовать страна, чтобы попасть в «зеленый список». Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания эпидемии, в том числе физическое дистанцирование.





Какой должна быть эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы для ее жителей было рекомендовано снять ограничение на въезд в ЕС? Этот аспект расписан в документе наиболее подробно. А именно:





за последние 14 дней число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей должно равняться или быть ниже среднего показателя по ЕС (на 15 июня 2020 года);

положительная динамика: количество новых случаев по сравнению с предыдущими двумя неделями снижается или остается прежним;

общая оценка реакции страны на распространение коронавирусной инфекции, в том числе тестирование, выявление контактов, лечение, отчетность, а также достоверность этой информации. Отчет Представительства ЕС по этим аспектам должен учитываться при формировании решения.

Как подчеркивается в документе, все эти критерии имеют рекомендательный характер. То есть последнее слово остается за правительством страны — участницы ЕС. Именно оно будет принимать окончательное решение, открывать границы для жителей других стран или нет, делать это постепенно или сразу.





Как объяснили TUT.BY в посольстве Литвы в Беларуси, решение об открытии своих границ действительно принимает правительство страны — члена ЕС, но делает это на основании рекомендаций Совета ЕС. То есть сперва Беларуси нужно попасть в список.





— Поскольку виза едина для всего шенгенского пространства, едиными должны быть и правила въезда, — объяснили в посольстве. — Один из главных критериев — количество заболеваний, которое зафиксировано за последние две недели.

Как выглядит ситуация с заболеваемостью в Беларуси?

Список стран, для которых могут быть сняты ограничения на поездки в ЕС, должен пересматриваться каждые две недели — после консультации с Европейской комиссией и другими соответствующими агентствами и службами ЕС, сказано в рекомендации от 30 июня.





По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 13 июля средний показатель по новым случаям COVID-19 в ЕС равнялся примерно 17 на 100 тысяч жителей.





По статистике Минздрава на эту же дату за последние 14 дней в Беларуси зарегистрировано 3324 новых случая COVID-19. В пересчете на 100 тысяч населения это почти 35 новых случаев, то есть примерно в два раза больше, чем рекомендовано Советом ЕС.





Если полагаться на официальную статистику Минздрава, в последние две недели в Беларуси наблюдается снижение количества новых случаев. Об устойчивой положительной динамике заявлял и министр здравоохранения Владимир Караник.





— Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз, — сказал министр.





Когда и при каких условиях Европейский союз может снять ограничения на поездки? И как Представительство ЕС оценивает реакцию Беларуси на распространение коронавирусной инфекции? С этими вопросами TUT.BY обратился в Представительство ЕС в Беларуси.





— Мы все с нетерпением ожидаем открытия границ и постепенного возобновления поездок. В ближайшие дни Европейский совет выпустит новую рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки, а затем каждое государство — член ЕС решит, сможет ли оно полностью и/или сразу же следовать этим рекомендациям, — сообщили TUT.BY в Представительстве ЕС в Беларуси. — Каждые две недели Совет будет обновлять список стран, на жителей которых не будет распространяться временное ограничение на необязательные поездки в ЕС.





На данный момент под ограничения на поездки не подпадают:





граждане ЕС и члены их семей,

люди с видом на жительство в ЕС (а также члены их семей),

путешественники, у которых есть веские причины для въезда на территорию Европейского Союза. Среди них, например, специалисты и исследователи в сфере здравоохранения, сезонные рабочие, занятые в сельском хозяйстве, пограничники, транспортный персонал, дипломаты, транзитные пассажиры, моряки, люди, которым необходима международная защита, путешествующие по крайним семейным обстоятельствам или по другим гуманитарным причинам, а также студенты и высококвалифицированные сотрудники из третьих стран.