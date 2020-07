Армия "не таких"

Неважно, омоновец, участковый или переодетый в гражданское персонаж в кепке, антиковидной маске и с маленькой камерой в ладони.





Еще даже период агитации не начался, для избирательных участков не успели напечь беляшей с чебуреками, а по стране - сотни задержаний, протоколов, судов, «суточников» и даже узников совести.





МВД работает четко, деловито, засучив рукава. Апофеозом стало побоище в Минске 14 июля, как раз на годовщину взятия Бастилии. Свою доморощенную бастилию протестующие так и не взяли, да и цели такой не ставили, зато, по мнению органов, «напротестовали» на целое уголовное дело.





Оказывается, по улицам и проспектам столицы нельзя ходить просто так, наслаждаясь летним зноем и ветерком со Свислочи. Ходишь - значит, протестуешь, нарушаешь, «расшатываешь лодку» по указке анонимных телеграм-каналов из-за границы.





Как можно такое терпеть? Совершенно невозможно! Вот и поехали по столице кружить автозаки да бусики с тонированными стеклами: надо гуляющих прореживать, как морковку на грядке.





Упала женщина пенсионного возраста и сломала себе руку? Ай-яй-яй, мы вас поднимем, обтрясем от пыли, гуляйте дальше. Попался в цепкие руки гражданин США? My dear friend, гуляй отсюда подальше, best regards!





А вот паренек подвернулся, уже в автозак волокут, а его девушка рядом голосит… Чего же ты плачешь, сердешная, давай к пареньку на коленки, веселее будет! Налицо гуманность и обходительность, а как вы думали? Милиция с народом.





Самое интересное, что после побоища потерпевшими оказались… с полдесятка сотрудников милиции, а совсем не минчане с разбитыми носами и порванными майками.





Судя по всему, если дело дойдет до суда, их, несчастных, будут возить по заседаниям, как десяток омоновцев из 2010г.: у кого ссадина, у кого шрам на ягодице… Здоровые мужики будут рассказывать, как их били 20-летние студенты-очкарики. Конечно же, рассказывать будут правду и только правду!





Что же люди об этом говорят и пишут? Дословно привести, к сожалению, не можем - ненормативной лексики много. Сплошные оскорбления чувств верующих в белорусскую законность и правопорядок.





Из цензурного - по сетям блуждает фотография бабушки в платочке с котенком на руках да текстом: «Узнала, что внук омоновец - переписала хату на кота». Ну и картинка со стилизованным гербом Минска, где Матерь Божью ведут под руки два амбала в черных беретах и масках… Такая она, народная любовь.





Периодически в сети и телеграм-каналах всплывают ссылки на странички в соцсетях, фотографии и даже адреса некоторых особо отличившихся сотрудников МВД. Само собой, разъяренная публика пишет им всякую нецензурщину, угрозы и далее по тексту.





Сложно сказать, кто распускает подобную информацию, но с точки зрения условных организаторов протеста (если такие есть), это глупо. В МВД подобные вбросы будут расценивать исключительно для мобилизации личного состава и особенно колеблющихся. Видите, мол, что творят, они и домой к вам придут. А у вас жены, дети… Поэтому - резче нужно работать, без жалости.





Каков сегодня рейтинг и уровень доверия милиции, сказать сложно. Сейчас, впрочем, его даже измерить нельзя: независимые социологические опросы тоже вне закона. Наверное, не шибко высокий.





Однако руководство МВД, похоже, рейтинги не слишком волнуют. Мол, если припечет, все равно 102 набирать будете. Ограбят или машину во дворе гвоздиком поцарапают - забудете и про автозаки, и про ОМОН, и про политику. Обратитесь.





«Не стремимся подавить чужое мнение - только обеспечить правопорядок, защищая жизнь и здоровье граждан. Или одного трагического урока, который случился на Немиге, нам недостаточно?» - философски вопрошает начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.





Интересно только, что многие задержанные или избитые недавно минчане родились уже после трагедии на Немиге в 1999г. и не склонны видеть каждое массовое мероприятие как прелюдию к давке в метро. С таким же успехом можно размахивать каким-нибудь уголовным делом о поножовщине после дня рождения 20-летней давности и - запретить дни рождения…





Интересен и такой аспект: для старой доброй оппозиции, прошедшей через 2006г., 2010г., 2011г., 2017г., действия силовиков весной-летом 2020г. не есть что-то новое. И «на сутках» люди сидели, и в цепях под руку стояли, когда это еще не было мейнстримом.









Сегодня же по зову «кандидатов надежды», да и просто потому, что надоело это все вокруг, в дело пришли невинные души, не обремененные горьким опытом борьбы и поражений. Отсюда, пожалуй, и смелость, и готовность в порыве праведного гнева отвесить оплеуху мордовороту в маске или выломать дверцу тонированного бусика.





Нет уже рядом старцев и депутатов какого-нибудь доисторического созыва, которые будут в громкоговорители призывать «не поддаваться на провокации», «не выходить на проспект», а после поскорее распускать митингующих по домам, избегая конфронтации.





Оно и понятно: если заявку на акцию подает условный БНФ, то его лидер заинтересован, чтобы все прошло мирно и чинно. Ведь если что - сидеть будет он. Традиционную оппозицию власть давно утопила, она ни на что не влияет, никого никуда не выводит, поэтому и силовики сегодня имеют дело с совершенно неуправляемым протестом - с живой народной стихией.





За что боролись, на то и…





Отгребать за «веселье» на улицах будет совсем не БНФ, а новоиспеченные штабы кандидатов, которые еще недавно провозглашали, что верят в законность, «политические репрессии - это миф», «мы не оппозиция и не змагары».





Только вот в глазах власти каждый, покусившийся на основы системы, уже «отморозок» и «радикал». С этим нужно жить, к этому нужно было готовиться. Да и глупо было рассчитывать на лозунг «Милиция с народом!», если кандидаты еще на этапе сбора подписей провозгласили, что МВД нужно повально сокращать, пусть, мол, охранниками на стоянках и в банках работают.





У нас стоянок и банков на всех не хватит, а на улице остаться никто не хочет.





Посочувствовать на фоне всего этого, пожалуй, хочется только тем растерянным сотрудникам МВД, для которых все это шок. Они, мол, не для того учились и форму одевали, чтобы ровесников своих сыновей и дочерей в автозаки запихивать.





Случай недавно был: в компании милиционер здоровается со всеми, а знакомый не подает ему руки.





«Не подам. А вдруг пожму руку, а ты завтра скажешь, что у тебя гематома на заднице, по судам затаскаешь».





Тот в отказ, мол, я не такой…





«Не такой? Так уволься. Напиши заявление завтра. Вот я - не такой. Мне, когда предлагали - не пошел. А ты не уволишься, знаю. Тебе четыре года до пенсии. Вас целая армия - «не таких». А кто «такой»?.. Давай, пока!»