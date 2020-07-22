Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, пишет news.tut.by





Где и по каким тарифам можно купить дополнительный багаж:





онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет €25 за первое место багажа и €40 за каждое последующее;

онлайн после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет €40 для всех тарифов;

в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — €50.

Оформить услугу онлайн можно не позднее 2 часов до вылета.





По 1 августа 2020 года багаж можно купить по старым правилам.





Также в компании сообщили, что с 30 июля возобновляется ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск — Ереван — Минск. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45. Время местное.