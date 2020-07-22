«Белавиа» меняет условия покупки дополнительного багажа — онлайн будет дешевле, чем в кассе
С 1 августа 2020 года «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании, сообщила компания на своей странице в фейсбуке.
Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, пишет news.tut.by
Где и по каким тарифам можно купить дополнительный багаж:
онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет €25 за первое место багажа и €40 за каждое последующее;
онлайн после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет €40 для всех тарифов;
в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — €50.
Оформить услугу онлайн можно не позднее 2 часов до вылета.
По 1 августа 2020 года багаж можно купить по старым правилам.
Также в компании сообщили, что с 30 июля возобновляется ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск — Ереван — Минск. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45. Время местное.
18:19 22/07/2020
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