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В Украине продлевают карантин до осени

Карантин из-за коронавируса в Украине будет продлен до 31 августа.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль.

«У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине», — сказал он.

По словам украинского премьера, правительство и дальше будет придерживаться адаптивного подхода, чтобы не допустить достижения пиков заболеваний и не перегрузить систему здравоохранения.

На данный момент в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает гибкий подход к снятию/введению ограничений в регионах.
Источник: nv.ua
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