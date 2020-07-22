Это касается 2,5 тыс. единиц пассажирского транспорта, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».





Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что обе системы зарекомендовали себя хорошо. По его словам, решено дать людям выбор: доступны будут две системы оплаты через мобильные приложения, каждый воспользуется тем сервисом, что ему больше нравится.





Также к сентябрю оплату проезда онлайн планируют внедрить и во всех маршрутных такси столицы.





Будет развиваться и оплата в метро с помощью сканирования лица. Систему протестировали и внедрят на третьей линии метро, а затем распространят на первой и второй линиях.





Как сообщал Мингорисполком ранее, с 21 июля на всех трамваях Минска внедрена система TIX.