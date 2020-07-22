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Талончики не понадобятся: за проезд в Минске можно будет платить онлайн

В Минске к 1 сентября во всем общественном транспорте внедрят сервис TIX и систему «Оплати».

Это касается 2,5 тыс. единиц пассажирского транспорта, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что обе системы зарекомендовали себя хорошо. По его словам, решено дать людям выбор: доступны будут две системы оплаты через мобильные приложения, каждый воспользуется тем сервисом, что ему больше нравится.

Также к сентябрю оплату проезда онлайн планируют внедрить и во всех маршрутных такси столицы.

Будет развиваться и оплата в метро с помощью сканирования лица. Систему протестировали и внедрят на третьей линии метро, а затем распространят на первой и второй линиях.

Как сообщал Мингорисполком ранее, с 21 июля на всех трамваях Минска внедрена система TIX.
Источник: myfin.by
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