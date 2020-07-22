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Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе

Белорусы со всего мира участвуют в новом онлайн-флешмобе. Они оделись в традиционные белорусские национальные костюмы и записали видео.

Традиция живёт / Из архива Еврорадио

Онлайн-флешмоб "Беларускі строй" запустили инициативы "Tradycyja" и "Традыцыйны строй". Они подчеркивают, что белорусский национальный костюм — это идентичность белорусов, связь с предками. А ещё это связь с народом на родине тех наших земляков, которые находятся в разных странах мира. Она помогает почувствовать единство, передает "Еврорадио".

В видеороликах звучит композиция "Полька" в исполнении группы Vuraj.
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