Фото: Следственный комитет Беларуси





По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, обрушился грунт — мальчики оказались засыпаны песком.





На место прибыли спасатели, они достали детей, но спасти мальчиков не удалось.





Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.