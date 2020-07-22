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В Ошмянском районе детей засыпало песком в котловане — погибли два мальчика

Вечером 21 июля возле одной из деревень Ошмянского района погибли два мальчика. Дети играли в котловане, произошло обрушение грунта, сообщаетпресс-служба Следственного комитета.

Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, обрушился грунт — мальчики оказались засыпаны песком.

На место прибыли спасатели, они достали детей, но спасти мальчиков не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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