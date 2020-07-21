Сегодня Александр Лукашенко посетил Гомель. Город стал последним из областных центров, куда действующий президент наведался с визитом в преддверии президентских выборов, пишет gomel.today





Сразу президент отправился в ОКЦ на встречу с активом области. Там, во время выступления, он вспомнил, как тяжело приходилось белорусам сразу после распада СССР. Он рассказал, что когда был в регионе в первые годы президентства, то видел жуткую картину: белорусы были босые, без штанов и голодные.





«Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше», — сказал Лукашенко.





Также Лукашенко прокомментировал завод «Гомсельмаш». Он рассказал, что на гомельском предприятии выпускают самую современную продукцию. При этом признал, что промышленный гигант испытывает некоторые проблемы, над решением которых сейчас работают.





Затем глава государства отправился в 17 микрорайон на открытие новой поликлиники по улице Мазурова, которую строили более десяти лет. Поездка по Гомелю отметилась инцидентом на площади Ленина, где ветром снесло композицию из цветов. Позже у поликлиники на Мазурова произошла похожая ситуация.









Там он в очередной раз заговорил об опасности потери независимости страны.





У порога новой поликлиники Лукашенко традиционно дал советы по профилактике коронавируса — 100 грамм после бани на свежем воздухе. И в очередной раз отметил, что меры, принятые белорусскими властями для борьбы с эпидемией, были правильными, передаёт «ЧП Гомель».





«Когда я сказал про трактор три месяца назад, вы посчитали, что я с ума сошёл. Оказывается, нет. Трактор я сказал потому, что нам нельзя было на выходные и праздничные уходить. Нам надо было посеять. Потому что пандемия и выборы пройдут, а кушать нужно будет всегда», — сказал Лукашенко.



