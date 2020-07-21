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Заложникам в украинском Луцке удалось передать воду

Сотрудник полиции отнес воду в автобус с заложниками в Луцке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

Заложникам в украинском Луцке удалось передать воду
Сотрудник полиции отнес воду в автобус с заложниками в Луцке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Во время переговоров достигли согласия передать людям, которые находятся в автобусе, воду. Сотрудник полиции отнес воду. Переговоры продолжаются", - сказал собеседник агентства, пишет interfax.by.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники скорее были освобождены. "Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Ранее следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины по факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко".
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