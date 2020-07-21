Дмитрий Шепелев нашел работу
Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала, для него придумана новая передача.
Шепелев станет ведущим семейного шоу «Ты как я», которое ранее не выходило на канале. Первые выпуски планируется начать показывать осенью. В пресс-службе подчеркнули, что созданием развлекательного проекта занимается Comedy Club Production.
21:13 21/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение