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В Румынии антирекорд по COVID: почти 1000 больных за сутки

За последние сутки в стране выявили 994 новых случаев инфекции и это рекордный показатель с начала пандемии.

  В Румынии установлен антирекорд по заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии — там за последние сутки обнаружили почти 1000 новых больных. 
Об этом сообщает telegraf.by со ссылкой на Digi24. За последние 24 часа в стране обнаружили 994 новых случаев коронавируса, на 17 204 проведенных тестов.    Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 июля — 889 больных. После этого на два дня показатели несколько снизились (вероятно, в связи с выходными) — в понедельник и воскресенье регистрировали 681 и 767 новых больных соответственно.   Умерли за последние сутки 36 человек.   Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 2074, а подтвержденных заражений 39133.   Еще сообщалось, что Бухарест до 15 августа продлил запрет на въезд для иностранных граждан.    Также антирекорд по коронавирусу в Румынии был отмечен 8 июля — 555 зараженных.
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