В Румынии антирекорд по COVID: почти 1000 больных за сутки

В Румынии установлен антирекорд по заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии — там за последние сутки обнаружили почти 1000 новых больных.

Об этом сообщает telegraf.by со ссылкой на Digi24. За последние 24 часа в стране обнаружили 994 новых случаев коронавируса, на 17 204 проведенных тестов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 июля — 889 больных. После этого на два дня показатели несколько снизились (вероятно, в связи с выходными) — в понедельник и воскресенье регистрировали 681 и 767 новых больных соответственно. Умерли за последние сутки 36 человек. Общее количество умерших с начала эпидемии достигло 2074, а подтвержденных заражений 39133. Еще сообщалось, что Бухарест до 15 августа продлил запрет на въезд для иностранных граждан. Также антирекорд по коронавирусу в Румынии был отмечен 8 июля — 555 зараженных.



