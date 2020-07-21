Лукашенко 21 июля в торжественной обстановке открыл Гомельскую центральную городскую поликлинику, president.gov.by

По словам Александра Лукашенко, его политика дала беларусам возможность зарабатывать, хотя живут люди и небогато. «Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали».





По его словам, 90-е были очень тяжелым временем: «Мы были босые, без штанов, голодные». Лукашенко рассказал, как приехав в деревню Лясковичи в первые годы президентства, в полуботинках, выйдя из автомобиля, провалился в песок. «Я пошел по этой деревне. Ко мне сбежались люди. И когда мы уже установили добрый контакт, люди попросили (что бы вы думали?) – хлеба. Это меня поразило. Трудные были времена, но то, что в деревне не было хлеба, меня поразило», – отметил он. Лукашенко добавил, что его оппоненты сейчас хотят «расшатать, раскачать» ситуацию в стране.