Журналист « Сильных Новостей » побывал на месте преступления, поговорил с теми, кто последними видел мужчин и слышал голос убийцы, а также выяснил, что сейчас происходит в семьях погибших.





«Папа уехал в командировку далеко-далеко...»

Преступление, произошедшее в ночь с 13 на 14 июля, всколыхнуло весь город. Двух мужчин, 32-х и 38-ми лет, зарезали прямо во дворе дома, где проживал один из них. Мотивы убийства до сих пор остаются неизвестными.





Дом на улице Дворникова, где случилась трагедия, ничем не выделяется среди сотен таких же «панелек» в спальных районах. Разве что в беседке, где сидели друзья, висит изображение Божьей матери.





Молодой мужчина по имени Вадим гуляет во дворе с ребенком. Он говорит:





— Сельмаш многие считают криминальным районом, но я живу здесь всю жизнь. И всегда у нас было достаточно спокойно. Я никогда ничего не боялся, но теперь чувствую, что вечером на улицу выходить опасно. А вот у вас прямо под ногами — пятна крови.





Мужчина знал 32-летнего Сергея, проживающего по соседству. Говорит, что это был приветливый, нормальный парень. Никогда ни с кем ни конфликтовал, спиртным не злоупотреблял.





Удалось поговорить с его вдовой Анжеликой. Женщина рассказывает:





— Сережа был очень спокойный. Я, бывает, могу вспыхнуть. Но он никогда даже голоса не повысит. Единственно, что за свою семью он готов был стоять до конца. Что могло произойти, даже представить не могу. Никаких врагов у него не было.





В последнее время мой муж работал в России, сначала помощником машиниста буровой установки, потом — строителем. Второго погибшего тоже звали Сергей, мы дружили семьями. С его женой поговорить сейчас не получится, она находится в очень тяжелом психологическом состоянии.





Согласно официальному заключению медицинской экспертизы, 32-летний мужчина умер от обильной кровопотери вследствие повреждения желудочка сердца. У погибших остались несовершеннолетние дети. У Анжелики на руках — две дочки, 5 и 6 лет. Во время разговора девочки играют на детской площадке, недалеко от того места, где их отец получил смертельные ранения.





— Детям я пока ничего не говорила. Сказала только, что папа уехал в командировку — далеко-далеко, — признается жена погибшего.





На лавочке у подъезда, где жил Сергей, сидят женщины. О погибшем они отзываются только положительно. Соседки жалуются, что их двор не освещается, а милиция здесь появляется редко.





Правда, по другим данным, милицейские машины, следующие во 2-е отделение Железнодорожного РОВД, проезжают по Дворникова весьма часто. На стене расположенного рядом автомеханического колледжа висит камера видеонаблюдения, но зафиксировала ли она происшедшее, неизвестно.





Одна из женщин в ту ночь не спала и слышала пронзительный протяжный крик: «Аааа!» Через некоторое время раздался еще один короткий вскрик, и все стихло. «Я не придала этому значения, думала — молодежь балуется», — говорит соседка.





Проживающая рядом Валентина также в ту ночь не спала.





— Я сидела на балконе и слушала музыку, которую включали парни. Знаете, музыка моей молодости — «Модерн токинг» и другое. Иногда — шансон. Они, наверное, находили песни в интернете и негромко подпевали. Потом я немного замерзла и пошла в квартиру. Через десять минут услышала, как к ним кто-то подошел. Сказал всего два слова. Потом раздался этот крик. Но разве можно было подумать, что он станет их бить ножом? За что?





Активный розыск

Как сообщили очевидцы, при первичном осмотре места происшествия служебная собака взяла след, который привел в подъезд расположенного напротив дома. Как выяснилось, один из пострадавших незадолго до происшествия заходил в этот подъезд за сигаретами.





По словам жителей улицы, правоохранители продолжают работать здесь очень плотно. День за днем они методично обходят все квартиры, опрашивают возможных свидетелей. Мы также видели во дворе двух мужчин в штатском, похожих на силовиков. Отрабатываются все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся и по выходным.





На пешеходной дорожке, ведущей от беседки к улице Дворникова, остались следы крови. Сначала, на протяжении нескольких десятков метров, дорожка прерывистая. Скопление крупных пятен образовывалось через несколько метров, что может говорить о том, что пострадавший бежал или перемещался крупными шагами.





Потом следы почти исчезают. И только на проезжей части, где упал потерпевший, осталось два больших темных пятна, вероятно, от луж крови. В общей сложности раненный смог преодолеть около 50-70 метров.





Как удалось узнать из неофициальных источников, проникающие ранения грудной клетки были нанесены холодным оружием с большой шириной клинка. Вероятно, в качестве орудия убийства использовался тесак или крупный нож. Оба были убиты 2-3 ударами в сердце, у одного из пострадавших были еще повреждения головы.





Из всего известного на сегодня можно составить примерно такую картину происшедшего.





В ночь с 13 на 14 июля два гомельчанина слушали музыку во дворе дома по улице Дворникова. За три дня до этого старший из них отметил свое 38-летие. В 1.49 одна из местных жительниц, недовольная шумом, вызвала милицию.





Вскоре после этого к мужчинам подошел неизвестный и, произнеся несколько слов, стал наносить удары ножом. Преступник целенаправленно причинил обоим жертвам смертельные ранения в область сердца. 38-летний пострадавший умер на месте. По некоторым данным, убитый так и остался сидеть в беседке, с телефоном в руках.





Второй раненный смог выбраться на проезжую часть по улице Дворникова, где упал. При падении он получил травмы головы. Через некоторое время потерпевшего обнаружил проезжающий мимо таксист, который вызвал милицию и «скорую помощь».





Преступник же бегом скрылся в окрестных дворах. По описаниям свидетелей, он выглядел, как человек, имеющий хорошую спортивную подготовку.





У преступления могут быть самые разные мотивы, но по своей жестокости и хладнокровному исполнению оно беспрецедентно для Гомеля последних лет. Похоже, что оба убийства были осуществлены умышленно и с определенной подготовкой. Известно, что очень часто уличные преступления раскрываются с помощью данных мобильных телефонов, но в данном случае этот метод пока результатов не дал.





Также сейчас изучается информация с камер видеозаписи по периметру всего района.





Правоохранительные органы продолжают активный розыск убийцы.