+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Нас там все еще не ждут: "Белавиа" сообщает о продлении приостановки полетов по ряду направлений

Национальный перевозчик «Белавиа» сообщает, что продлевает приостановку полетов в Польшу и страны Балтии по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин — по 28 июля.

Все маршруты в Россию, Ташкент и Ларнаку отменены по 31 июля. 

Такие направления, как Грузия, Казахстан, а также Вена, закрыты по 15 августа. 

В Ашхабад полеты прекращены по 1 сентября.

Ранее Белавиа уже приостанавливала  полеты в Польшу, Россию, страны Балтии.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]