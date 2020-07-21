Все маршруты в Россию, Ташкент и Ларнаку отменены по 31 июля.





Такие направления, как Грузия, Казахстан, а также Вена, закрыты по 15 августа.





В Ашхабад полеты прекращены по 1 сентября.





Ранее Белавиа уже приостанавливала полеты в Польшу, Россию, страны Балтии.