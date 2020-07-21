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Луцкий террорист опубликовал свои требования

Мужчина, захвативший автобус с заложниками в украинском Луцке, огласил свои требования.

Их Максим Плохой опубликовал в Twitter, а также на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети. Публикация появилась перед захватом автобуса.

В посте мужчина поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", – написал он.

Мужчина угрожает взорвать автобус, если требования не будут выполнены.
Источник: obozrevatel.com
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