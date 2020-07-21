Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Об этом сообщил pershyj.com со ссылкой на спикера Волынского управления Национальной полиции Ольгу Бузулук.





На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка", передает gordonua.com





К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ.





Около 10.20 были слышны громкие выстрелы.





В полиции подчеркивают – это не учения. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником и предупреждают жителей, что к Театральной площади, где стоит автобус, приближаться опасно, информирует издание.





Захватчик передал, что якобы в городе захвачен еще один автобус с пассажирами, и угрожал взрывным устройством, отмечал pershyj.com.





По данным Общественного, злоумышленник опубликовал свои требования на своей странице в социальной сети, где ранее выражал недовольство "системой в Украине".





Обозреватель опубликовал видео с захватчиком











