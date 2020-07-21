Соответствующее заявление опубликовано на сайте РКЦ в Беларуси.





Красный костел находится на балансе КУП "Минская спадчина", католики должны платить этому городскому коммунальному предприятию каждый месяц около 13 тысяч рублей (почти 5,4 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка) за амортизацию. К настоящему времени долг костела перед КУП составляет около 156 тысяч рублей (чуть более 65 тысяч долларов).





Что предлагают в РКЦ в Беларуси

В РКЦ в Беларуси считают, что государство должно отдать в собственность верующими храм – тем самым решится вопрос оплаты и долгов.





"Мы призываем государственные структуры пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела верующим и тем самым обновить права пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством", – говорится в заявлении.





Также отмечается, что Красный костел "в настоящее время не видит реальной возможности ежемесячно платить 12 950,39 рублей, выставленные КУП "Минская спадчина". Эта сумма неподъемная, а также несправедливая".





Отстаивая свою позицию, в католической епархии отметили, что они неоднократно обращались к властям с просьбой передать им Красный костел. "Однако безрезультатно. Такая просьба последний раз была направлена в мае 2020 года, и 18 июня Мингорисполком ответил, что не имеет оснований для передачи костела", – говорится в заявлении.





Католики начали собирать подписи под обращением к главе государства о передачи им в собственность Красного костела.









Что говорят в Мингорисполкоме

О ситуации с долгами Красного костела СМИ стали активно писать около 2 недель назад. В минувший четверг ситуацию прокомментировали в исполкоме. Там однако заявили, что ежемесячные платежи начисляются в сумме 14,3 тысячи рублей.





"С июня прошлого года начисления не оплачиваются, задолженность составила более 166 тысяч", – уточнили в исполкоме.





Комментария от КУП "Минская спадчина" до сих пор не было.





Костел святого Симеона и святой Елены был построен в 1910 году, в 1932 был закрыт для верующих, там в разные годы размещались Государственный польский театр БССР и Дом кино. В 1990 году он был возвращен верующим.